SHOW TV'ye 4 ödül

Televizyon ve müzik dünyasının ödüllendirildiği Altın Kelebek Ödülleri'nin 50'ncisi düzenlendi.

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar; 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Evgar’a, ödülü Salih Bademci takdim etti. Evgar, ödül konuşmasında kadın sorunlarına dikkat çekerek; "Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım benim için işler daha kolay olacaktı." dedi.

Reşat Balcıoğlu, duygularını; "Biz, SHOW TV Magazin Servisi olarak birçok ödüle layık görüldük. Bu da içlerinden en değerli olanlardan bir tanesi. Böyle güzel ödüller almamızın altında iyi bir ekip çalışması, kurumsal anlamda iyi çalışmamız ve magazin programları içerisinde yapmış olduğumuz yayınların içeriği, kalitesi, ekibimizin, kurgucumuzun, muhabirimizin, kameramanımızın, herkesin işini iyi yapmasından dolayı, kurumumuzun bize büyük destek vermesinden dolayı böyle güzel ödüllere layık görülüyoruz. Başta ekibim olmak üzere kurumumuza ve bize bu ödülü layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde dile getirdi.

Hande Uluğ ise "Bugün bu ödülü almak inanılmaz tarifsiz bir his. Çünkü hayalini kurduğun işi yapmak ve bu işin takdir edilmesi gerçekten büyük bir onur. Benim için burada olduğum için çok mutluyum" dedi.