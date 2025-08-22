SHOW TV rövanşı evinize getiriyor

Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 21:59 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:28
        Kara Kartal, Konferans Ligi’nde gruplar için son 90 dakikaya çıkıyor.

        İlk maçta Lozan’dan 1-1’lik beraberlikle dönen Solskjaer’in Beşiktaş’ı, ikinci maçta İsviçre temsilcisine şans tanımak istemiyor.

        Perşembe saat 20.00…

        Bu kez yer Dolmabahçe… Kıran kırana mücadeleler, heyecan fırtınası ve kıyasıya geçecek 90 dakika!

        Beşiktaş - Lausanne Sport UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçı Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

