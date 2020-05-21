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Çok yakında yeni bölümleriyle ekrana gelecek Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin setinden gelen kareler büyük beğeni topladı. Uzun bir aradan sonra yeni bölümleriyle sevenlerine yeniden 'merhaba' diyecek olan dizinin çekimleri sırasında oyuncuların keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.