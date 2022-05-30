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Show TV ekranlarında bir veda, bir merhaba!

Show TV ekranlarının sevilen magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Renkli haberler ve keyifli röportajların ekrana geldiği programı artık başarılı model Sezgi Sena Akay sunacak. Programın sunucusu Buse İskenderoğlu dün son yayınını gerçekleştirerek, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık 4 yıldır keyifle sunduğu programa veda etti

30.05.2022 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Show TV ekranlarında bir veda, bir merhaba!
Show TV ekranlarında bir veda, bir merhaba!
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HABERTURK.COM

Yayının sonunda 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'ni başarıyla sunan güzel sunucu Buse İskenderoğlu görevine veda ederken yerini Sezgi Sena Akay'a devretti. İki sevilen isim, birbirlerine güzel temennilerde bulundu. Güzel sunucu Akay, 4 Haziran Cumartesi gününden itibaren izleyiciyle buluşacak.

Sezgi Sena Akay, heyecanını ve mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Değerli Show TV izleyenleri, sevgili Buse İskenderoğlu'ndan bu güzel görevi aldığım için çok mutluyum. Ben Sezgi Sena Akay gelecek haftadan itibaren hafta sonu her sabah Show TV'de 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde ve Pazar akşamları Bloomberg HT ekranlarındaki HT Kulüp programında sizlerin karşısında olacağım."

Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla 'Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi', Cumartesi ve Pazar günleri 10.00'da canlı yayınla Show TV'de!

Sezgi Sena Akay
Sezgi Sena Akay

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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