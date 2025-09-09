Show TV dizileri ne zaman başlayacak? Bahar, Kızılcık Şerbeti, Veliaht, Bereketli Topraklar yeni sezon ilk bölüm ne zaman?
Show TV dizileri yeni sezon için geri dönüyor. Popüler yapımlardan **Kızılcık Şerbeti** ve **Bahar**, yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Bunun yanında merakla beklenen yeni dizi **Veliaht**, ilk bölümüyle bu hafta seyirciyle buluşacak. Sezonun dikkat çeken projelerinden **Bereketli Topraklar** için ise okuma provası gerçekleştirildi. İşte Show TV dizilerinin yeni sezon başlangıç tarihleri...
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.
BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bahar yeni sezonun ilk bölümüyle 9 Eylül 2025 Salı ekranlara gelecek.
VELİAHT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht 11 Eylül 2025 Perşembe ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCU VE YAPIM KADROSU
Dizinin dikkat çekici oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÇOK YAKINDA SHOW TV'DE
‘Bereketli Topraklar’ın güçlü kadrosu okuma provasında bir araya geldi. Adana’nın iki köklü ailesinin yıllar süren sessiz barışının yeniden bir savaşa dönüşmesini, geçmişin günahlarını bugüne taşımanın kavgalarını, pek çok hayatın yaşanmış ve yaşanamamış hikayelerini büyük aşkların gölgesinde ekrana taşıyacak olan ‘Bereketli Topraklar’, önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor.
BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU
Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.
BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU
Adana’nın köklü ailelerinden Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor! Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın! Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı? Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.
