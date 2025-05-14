Deha final mi yapıyor? SHOW TV dizisi Deha bitiyor mu?
Show TV'nin sevilen dizisi Deha, final haberleriyle gündeme geldi. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez'in paylaştığı yapım, yayın hayatına 22 Eylül 2024'te başlamıştı. Matematik dehası Devran karakteriyle dikkat çeken dizi, kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi edindi. Peki, Deha final mi yapıyor? SHOW TV dizisi Deha bitiyor mu? İşte merak edilenler...
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Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı Deha dizisi final kararı ile gündeme geldi. SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi, yayın hayatına geçtiğimiz eylül ayında başlamıştı. Kısa sürede adından söz ettiren yapımın final tarihi araştırılıyor. Peki, Deha dizisi ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...
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DEHA FİNAL Mİ YAPIYOR?
22 Eylül 2024’te yayın hayatına başlayan Deha dizisi final yapıyor. Deha, 31. bölümü ile ekranlara veda ediyor.
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DEHA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Deha dizisi 31. bölümüyle final yapacak. Deha final bölümü 18 Mayıs 2025 Pazar günü yayınlanacak.
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'DEHA’NIN 30'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde; Karga’nın oyunları sonucunda Kuduz’un Sofi’yi vurmasıyla herkes derinden sarsıldı. Sofi’nin yerini bulmak için Devran, Ferman, Yaman ve polis beraber yoğun çaba sarf ederken Devran’ın yaptığı hesaplar sonucunda ona ulaştığı sahne izleyicileri derinden etkiledi.
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Sofi’nin vurulması Devran’ı çileden çıkarırken tüm intikam planlarını ona göre değiştirdi. Sofi hastanede yaşam savaşı verirken Devran da başta onu vuran Kuduz’un peşine düştü. Cengiz’in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender’i tuzağa çekmeye karar verdi. Devran herkesi yanıltarak Sofi’nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başardı ve Kuduz’u polise teslim etti. Karga ise İmre ve Devran’ı öğrendikten sonra İmre’yle Devran konusunda yüzleşti. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığı gibi soluğu Karga’nın evinde aldı. İmre’yi Karga’nın yanından alan Devran, Karga’yla da açık açık restleşti. Sonrasında Devran’ın aile olmaları üzerinden yaptığı konuşma ise İmre’yi derinden etkiledi.
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Karga, İmre’yi Devran ile tehdit etti;
Bölümün sonunda ise Sofi yoğun bakımdan odaya çıkınca Devran ve tüm aile onu hastaneye ziyarete gitti. Devran’ın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardı. Hastaneye gelip televizyonda haberleri açan Devran, İhsan ve Karga’nın son sevkiyatını polislere yakalattığını ve ailenin sonunun geldiğini herkese açıkladı. İskender ve Cesur ise soluğu İhsan ve Karga’nın yanında alırken işlerin devam etmesi için İskender’in Cesur’a tüm hesapları devretmelerini söyledi.
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Tam o anda Devran, İhsan’ın evine gelip Karga’nın babasıyla ilgili söylediklerinin kaydını İhsan’a izletti. İskender ise Devran ve Cesur arasındaki ittifaktan ilk kez o sırada şüphe etmeye başladı. Dizinin bu hafta yayınlanacak final bölümünde İskender ve oğulları arasındaki çetin savaşın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.