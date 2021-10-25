Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her detay merak konusu olmaya devam edior. Peki, Shiba coin nedir, nasıl alınır? Kripto para Shiba Coin kaç Dolar? İşte detaylar...
SHIBA COIN NEDİR?
Shiba Inu dünden bugüne yüzde 37 oranında prim yaptı ve 0.00003849 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son bir günde 0.00002770 dolar ile en düşük seviyeyi ve 0.00003884 ile de en yüksek seviyeyi gördü. 24 saatte 419 milyar dolarlık hacme ulaşan Shiba Inu saat 09:45 itibarıyla 0.00003900 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.
İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.
Shiba Inu, Tarihçesi
Shiba Inu, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kurucu tarafından başka bir kripto para birimi olan Dogecoin'den esinlenmiş olarak oluşturulmuştur. O zamanki token fiyatı, 20 Nisan 2021'de 0,000002 ABD Dolarına ulaşana kadar önemsizdi. 9 Mayıs 2021'de, fiyat 0,000009 ABD dolarının üzerine çıkarak 10 Mayıs 2021'de 0,0000388 ABD dolarında zirve yaptı.
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