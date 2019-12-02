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Acı haberi Morrison'ın menajeri Lori Dewaal duyurdu. Dewaal, oyuncunun kalp yetmezliğinden dolayı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

1999-2006 yılları arasında yayınlanan Will & Grace dizisinde sadece 69. bölümde oynamak için anlaşan ancak canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, bir süre sonra sabit rol üstlenmişti.

"NE BÜYÜK BİR KAYIP"

Dizide 'Grace' karakterini canlandıran oyuncu Debra Messin, Instagram'da, "Ne büyük bir kayıp, sevgili 'Rosario'miz vefat etti. Shelley'in on yıllar süren bir kariyeri vardı, ama o her zaman bizim sevgili 'Rosie'miz olacak." diyerek taziye dileklerini iletti.