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        Haberler Dünyadan Sharon Stone 'Euphoria' dizisinin kadrosuna girdi - magazin haberleri

        Sharon Stone 'Euphoria' dizisinin kadrosuna girdi

        Ünlü oyuncu Sharon Stone, izleyici rekorları kıran gençlik dizisi 'Euphoria'nın yeni sezonunda rol alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 23:02 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:02
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        Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, popüler yapımlarda 'Euphoria'nın uzun zamandır beklenen üçüncü sezonunda rol alacak.

        'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu; Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Hunter Schafer, Alexa Demie, Eric Dane ve Colman Domingo'nun da yer aldığı dizi kadrosuna dahil oldu. Yeni sezon, karakterleri lise döneminin ötesine taşıyan bir zaman atlaması içerecek.

        Dizi, bugüne kadar 25 Emmy adaylığı elde etmiş ve 9 ödül kazanmıştı. Zendaya, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü iki kez kazanırken, Colman Domingo da En İyi Konuk Erkek Oyuncu seçilmişti.

        Eleştirmenlerden tam not alan 'Euphoria', aynı zamanda HBO tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri.

        Bu haftanın başlarında HBO, yaklaşık üç yıllık bir aradan sonra üçüncü sezonun prodüksiyonunun başladığını açıkladı. Dizisinin üçüncü sezonu, 8 bölümden oluşacak. Prömiyer tarihi henüz açıklanmasa da yeni sezonun 2026'da yayınlanması bekleniyor.

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        Gençlik-drama dizisi 'Euphoria'nın başrolünde Zendaya yer alıyor

        'Euphoria'nın üçüncü sezonuna önemli bir katkıda bulunması beklenen Stone, onlarca yıllık kariyeri boyunca aralarında 'Temel İçgüdü', 'Total Recall', 'Sliver' ve 'Casino'nun da bulunduğu pek çok başarılı yapımda rol aldı. En son, Universal'ın 15 Ağustos 2025'te vizyona girecek olan 2021 yılı sürpriz filminin devamı olan ‘Nobody 2’de Bob Odenkirk'le birlikte çalıştı.

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        #sharon stone
        #Euphoria
        #dizi

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