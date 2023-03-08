'TEMEL İÇGÜDÜ' HAKKINDA
'Temel İçgüdü', (Basic Instinct) 1992'de vizyona girdi. Michael Douglas ile Sharon Stone'un başrollerini paylaştığı filmde, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü anlatılıyor.
Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.
Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters, Splash News