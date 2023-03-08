"DEĞİŞİM ANINI YAKALADI"

Sharon, Stone 2019'da Allure Dergisi'ne verdiği röportajda da 'Temel İçgüdü' filmi hakkında konuşmuş, "Temel İçgüdü'nün tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tüm korkularımızı, şüphelerimizi ve gücün kadınların lehine değişim anını yakaladı" demişti.

Sharon Stone ayrıca, "Hala etkileyici bir film ama bugün yapılabilir miydi? Yapıldığı zamanki sansasyonu yaratacağına şüpheliyim" ifadelerini kullanmıştı.