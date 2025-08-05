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        Haberler Dünyadan Sharon Stone'dan sürpriz Michael Douglas yorumu: Başta Temel İçgüdü'de benimle oynamak istemedi - magazin haberleri

        Sharon Stone'dan sürpriz Michael Douglas yorumu

        Sharon Stone, 'Temel İçgüdü'de rol arkadaşı Michael Douglas ile ilk karşılaşmalarında tartıştıklarını iddia etti. Douglas'ın yanıtı gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 16:52 Güncelleme: 05.08.2025 - 16:52
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        "Benimle oynamak istemedi"
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        Sharon Stone, kendisini dünya çapında üne kavuşturan 'Temel İçgüdü' filminde başrolleri paylaştığı Michael Douglas ile ilk karşılaşmalarına dair ilginç iddialar dile getirdi.

        Stone'un iddiaları, Douglas'ın başlangıçta 1992 yapımı büyük gişe rekorları kıran filmde yer almak istemediğini, çünkü tanınmayan biriyle bedenini ekranda sergilemek istemediğini açıklamasıyla başladı. "Bunu anlıyordum" diyen Stone, yıllar önce Cannes'da yaşadıkları tartışma nedeniyle Douglas'ın kendisiyle deneme çekimi bile yapmadığını söyledi.

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        "CANNES'DA BANA BAĞIRDI"

        Cannes'daki tanışmalarını anlatırken, "Hepimiz oturuyorduk, Michael biri ve çocukları hakkında konuşuyordu. Bahsettiği kişiyi gerçekten çok iyi tanıyordum" diyen Stone, "Ben de bir şey söyledim ve bana küfürlü şekilde 'Ne biliyorsun?' diye cevap verdi. Konu baba-çocuk ilişkisiyle ilgiliydi" şeklinde konuştu.

        "Bir grup insanın önünde bana bağırdı. Ben de 'Özür dilerim süper star' diyen biri değilim" ifadesini kullanan Stone, "Sandalyemi geriye ittim ve ona 'Dışarı çıkalım' dedim. İlk tanışmamız böyle oldu" dedi.

        "ROL ARKADAŞI OLMAMI İSTEMEDİ"

        "Sonra ayrıldık. En yakın arkadaş olarak değil ama dostça" diyen Stone, "Temel İçgüdü'ye gelirsek, sanırım rol arkadaşı olmamı istemedi" ifadesini kullandı. Stone, sette birlikte geçirdikleri zamandan beri yakın arkadaş kaldıklarını ve Douglas'a çok hayran olduğunu da ekledi.

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        YALANLADI

        Douglas, Stone'un, Business Insider'a verdiği samimi röportajda, ilk karşılaşmalarını ayrıntılarıyla anlattığı anısı hakkında yorum yaptı. Douglas, Cannes Film Festivali'nde ilk tanıştıklarında tartıştıkları ve ikilinin anlaşmazlıklarını çözmek için dışarı çıkmak zorunda kaldıkları iddialarını yalanladı.

        Douglas'ın temsilcisi, People Dergisi'ne yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun, Stone'un sözlerine çok şaşırdığını ve o dönemde aralarında herhangi bir tartışma yaşandığını hatırlamadığını söyledi. Temsilci, "Aslında Sharon'ı ilk kez görüp tanıştıktan sonra, yönetmen Paul Verhoeven'ın Temel İçgüdü için yaptığı deneme çekimini izlediğinde, Michael 'Kesinlikle, o benim aradığım kişi' dediğini hatırlıyor" ifadesini kullandı.

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        #sharon stone
        #Michael Douglas
        #temel içgüdü

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