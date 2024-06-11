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        Haberler Dünyadan Shaquille O'Neal suç dizisi oyuncusu oldu - Magazin haberleri

        Shaquille O'Neal suç dizisi oyuncusu oldu

        Efsanevi NBA oyuncusu Shaquille O'Neal, suç dizisi 'Gravesend'in oyuncu kadrosuna girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:01
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          NBA'nin efsanevi yıldızı Shaquille O'Neal, suç dizisi 'Gravesend'in oyuncu kadrosuna dâhil oldu. 52 yaşındaki ABD'li emekli basketbolcu, dizinin yaklaşan üçüncü sezonunun çekimlerinde, 'Gravesend'in yaratıcısı ve yıldızı William DeMeo ve Joseph D'Onofrio ile birlikte görüldü.

        • 2

          Dizide O'Neal'in yanı sıra rap şarkıcıları Peter Gunz ve Maino'nun da çekimlere katıldığı öğrenildi.

          O'Neal'in, dizide Mustafa adlı güçlü bir karaktere hayat verdiği öğrenildi.

        • 3

          O'Neal daha önce 'Kazaam' ve 'Scary Movie 4' gibi filmlerde de rol almıştı.

        • 4

          PEDİKÜR İTİRAFI

          Shaquille O'Neal, geçtiğimiz günlerde kişisel bakımıyla ilgili itirafıyla gündeme gelmişti. Kendi adını taşıyan podcast yayınında konuşan ünlü basketbolcu, pedikür alışkanlığı için yaklaşık bin dolar harcadığını söylemişti.

        • 5

          O'Neal ayrıca ayak tırnaklarında 'ışıltı ve desen' tercihiyle de şaşırtmıştı.

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