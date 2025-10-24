Shaquille O'Neal'ın yeni otomobili çalındı

2011'de basketbolu bırakan NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O'Neal, soyuldu. 53 yaşındaki ABD'li basketbolcunun yeni aldığı lüks aracı, nakliye sırasında çalındı.

O'Neal'ın yeni aldığı otomobilinin sürücü koltuğu, 2,16 metrelik boyu olan sporcuya göre ayarlanmış ve kullanıma hazır hale getirilmişti. ABD'nin Georgia eyaletindeki Lumpkin şehrinden polis yetkilileri; "Ön bilgiler, yetkisiz bir kişi veya şirketin sahte beyanlarla araca el koymuş olabileceğini gösteriyor" dedi.

Soygun gerçekleştiğinde Shaquille O'Neal'ın otomobilinin Georgia'dan Louisiana'ya taşındığı belirtilirken; yetkililer, araç nakliye şirketinin verilerinin dijital olarak ele geçirilmesinin, hırsızların aracı ele geçirmesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

Shaquille O'Neal'ın, aracını kendisine ulaştırmak üzere taşıyan şirketin, aracın bulunması için 10 bin dolar ödül teklif ettiği bildirildi. O'Neal'ın aracı bulmak için polisle iş birliği yaptığı da belirtildi.

"40 ARABAM VAR"

500 milyon dolarlık serveti olan efsanevi basketbolcunun geniş bir otomobil koleksiyonu bulunuyor. Geçen yıl O'Neal, sunduğu podcast'te araba sayısını açıklarken; "40 arabam var ve nedenini bilmiyorum. Beş evim var ve nedenini bilmiyorum" sözlerini kullanmıştı.