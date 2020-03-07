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Shane Larkin rekorunu egale etti!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürürken Shane Larkin, Olympiakos karşısında yine yıldızlaştı! 10 üç sayılık isabet bulan Larkin rekorunu egale etti!

07.03.2020 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Larkin

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yenerek liderliğini sürdürdü. Lacivert-beyazlıları galibiyete taşıyan isim ise Shane Larkin oldu! Mücadelede 40 sayı üreten Larkin, rekorunu da egale etti. Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı. ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

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