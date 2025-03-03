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        Haberler Magazin Shakira’nın, hediye ettiği lüks otomobil, yeni sahibine pahalıya patladı - Magazin haberleri

        Shakira’nın, hediye ettiği lüks otomobil, yeni sahibine pahalıya patladı

        Shakira'nın 'Slotera' klibinde yer alan ve hayranına hediye ettiği lüks otomobil, yüksek masrafları nedeniyle yeni sahibi tarafından satışa çıkarılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 22:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:16
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        Hediyesi pahalıya patladı
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        "Hediye, başkasına hediye edilmez veya satılmaz" şeklinde bir görgü kuralı vardır ana bu durum bir istisna...

        "BU OTOMOBİL KENDİME VERDİĞİM BİR HEDİYEYDİ"

        Kolombiyalı şarkıcı o dönemde; "Bu otomobil, bekar hayatıma başladığımda kendime verdiğim bir hediyeydi ancak gerçekten önemli olanın insan bağlantısı olduğunu fark ettim. Otomobil, kıyafetler ve maddi şeyler bizi dönüştürmez. Gerçekten fark yaratan şey, sevdiğimiz insanlar ve kurduğumuz bağlantılardır" şeklinde açıklama yapmıştı.

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        Shakira, otomobili, bir web sitesine kaydolan 18 yaş üstü ABD vatandaşları arasında yapılan çekilişle hayranı Mejia'ya hediye etti. Ancak bu sevinç uzun sürmedi; Mejia, kısa sürede beklenmedik masraflarla karşılaştı.

        LÜKS OTOMOBİLİN MALİYETİ AĞIR GELDİ

        Shakira, aracın vergileri, transfer işlemleri, bakımı ve sigortası için Mejia'ya 90.000 dolar verdi. Ancak Mejia, yalnızca ilk altı ayda 95.000 dolar harcadığını ve her ay 2.500 dolar sigorta ücreti ödemeye devam etmesi gerektiğini açıkladı. Lüks bir araca sahip olmanın, sandığından çok daha masraflı olduğunu dile getirdi.

        "ONU AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARMAM YA DA SATMAM GEREKECEK"

        Mejia, otomobili kullanmak istediğini ancak yüksek bakım maliyetleri nedeniyle satmayı düşündüğünü belirtti; "Onu sonsuza dek saklamak istesem de, sahip olduğum en değerli şey olduğu için bakımının oldukça pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, onu açık artırmaya çıkarmam ya da satmam gerekecek" dedi.

        Ancak bu durum, onun için büyük bir fırsata da dönüşebilir. Shakira’nın klibinde yer alan bu özel otomobil, koleksiyoncular tarafından yüksek fiyatlara satın alınabilir. Böylece Mejia, kendisine büyük maddi yük getiren bu hediyeyi avantaja çevirebilir.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Shakira

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