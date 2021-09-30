Shakira yaban domuzlarının saldırısına uğradı!

Pop yıldızı Shakira, Barcelona’daki bir parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradığını açıkladı. Yaban domuzlarının çantasını çaldığını ifade eden Shakira, konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından parçalanmış ve çamur olmuş çantasının videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, yaşadıklarını anlatmayı da ihmal etmedi.
"HER ŞEYİ BERBAT ETTİLER!"
44 yaşındaki Shakira, "Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama yaptıklarına bakın... İçinde cep telefonum olan çantamı alıp, ormana götürdüler. Her şeyi berbat ettiler." diye konuştu.
Videoda parkta o sırada yanında olan oğlu Milan'a dönen ünlü isim, "Doğruyu söyle... Annenin yaban domuzuna karşı nasıl durduğunu anlat!" ifadelerini kullandı. Shakira'nın yayınladığı videoda ağlamaklı bir tonda konuştuğu ve zaman zaman sesinin titrediği de duyuldu.
Barcelona'da yaban domuzlarının saldırısına uğrayan Shakira ve oğlunun yaralanmadığı öğrenildi.
HAPSE GİREBİLİR
Öte yandan "vergi kaçakçılığı" iddialarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı, şu sıralar hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya. Suçlamaya göre; Shakira; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İspanya'da vergi usulsüzlüğü yaptı.
Şarkıcı, daha önce o yıllarda Bahamalar'da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiğini söylemişti. Ancak Euro Weekly'nin haberine göre; bir yargıç, Shakira'nın yargılanması için yeterli delil olduğuna karar vermişti.
Shakira’nın karara karşı Barselona Mahkemesi’ne itirazda bulunmayı planladığı konuşuluyordu.
İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, daha önce İspanyol bir yargıç tarafından sorgulandıktan sonra masum olduğu konusunda ısrar etmişti. Barselona yakınlarındaki Esplugues de Llobregat’ta bir buçuk saat süren duruşmada, 2011 ve 2014 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada vergi ödemediği iddialarını reddetmişti.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan Shakira, 2010 yılından bu yana dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile aşk yaşıyor. Çiftin, Sasha Pique Mebarak ve Milan Pique Mebarak isimlerinde iki çocuğu bulunuyor.
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