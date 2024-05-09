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        Haberler Dünyadan Shakira hakkında savcılığın talebi kabul edilmedi - Magazin haberleri

        Shakira hakkında savcılığın talebi kabul edilmedi

        İspanyol mahkemesi, ikinci vergi soruşturmasında yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle Shakira'ya dava açılmasını reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:36
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        • 1

          Geçtiğimiz yıl vergi kaçakcılığı yaptığı yönündeki iddiaları kabul eden ünlü şarkıcı Shakira'nın ikinci vergi davasında sonuç çıktı. İspanyol mahkemesi, savcıların talebi üzerine Kolombiyalı pop yıldızı Shakira hakkında başlatılan vergi kaçakçılığı soruşturmasının davaya dönüşmesini reddetti.

        • 2

          İspanya'da 2012 ila 2014 arasında 14 milyon 500 bin Euro gelir vergisi ödemediği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Shakira ile yargılanmadan anlaşma yapılmıştı.
          Ancak Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık iddiasıyla ilgili olarak onu bekleyen ikinci bir soruşturma daha vardı.

        • 3

          O soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
          Mahkeme; Shakira'nın 2018'de kişisel gelir vergisi ve gelir beyannamelerini hazırlarken 'bilgi ve belgeleri bilinçli ve gönüllü olarak ihmal ettiği' yönündeki şikâyetini kanıtlayacak hiçbir kanıt bulunmadığını söyleyerek savcılığın ünlü şarkıcıya dava açılması yönündeki talebini reddetti.

        • 4

          SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

          Kolombiyalı şarkıcı, geçen yıl İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitmişti. Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ila 2014 arasında 6 farklı suçla maliyeden 14 milyon 500 bin Euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira anlaşma yoluyla 2 milyon 900 bin doyar ceza ödedi.

          Fotoğraflar: Sutterstock, Avalon, Mega

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