Shakira: Ben ve oğullarım Barbie'den nefret ettik

Emekli futbolcu Gerard Pique ile 2022'ye kadar süren birlikteliğinden 11 yaşında Milan ve 9 yaşında Sasha adında iki oğlu olan Shakira, geçen yılın en çok ses getiren filmi olarak sinema tarihine geçen 'Barbie' filmine yönelik sert eleştirileriyle gündemde. Oğullarının 'Barbie' filminden nefret ettiğini söyleyen Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolleri paylaştığı film için "Güçten düşürücü" yorumunu yaptı.

Yeni albümü Las Mujeres Ya No Lloran'ı (Kadınlar Artık Ağlamıyor) geçen hafta çıkaran Kolombiyalı pop yıldızı, verdiği röportajda Greta Gerwig'in hasılat rekorları kıran filmine dair görüşlerini açıklarken; "Popüler kültürün, erkeklerin erkek olma ve koruma olanaklarını ellerinden almadan kadınları güçlendirmeye çalışmasını seviyorum" ifadesini kullandı.

"Kadınlara özümüzü kaybetmeden, kadınlığımızı yitirmeden her şeyi yapabileceğimize dair tüm araçları ve güveni vermeye inanıyorum" diyen Shakira; "Bence erkeklerin toplumda bir amacı var ve kadınların da başka bir amacı var. Birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılık kaybedilmemeli" diye konuştu.

REKOR KIRDI

Shakira'nın eleştirdiği 'Barbie' filmi, geçen yıl dünya çapında 1.4 milyar dolarlık hasılat elde ederken, film Billie Eilish ve Finneas O'Connell'in 'What Was I Made For?' şarkısıyle 'En İyi Film Şarkısı' dalında Oscar kazandı. Film ayrıca 'En İyi Film' ve 'En İyi Uyarlama Senaryo' dahil yedi dalda daha Oscar adaylığı aldı.