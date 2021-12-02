İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma primleri de asgari ücret zammına göre belirlenecek. İşte Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre SGK borçlanma primlerinde görülecek değişiklikler...

2022 YILINDA SGK’YA BORÇLANMA PRİMLERİ NASIL OLACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı vs şeklindeki borçlanma primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor.

Borçlanmayı bu yıl sona ermeden yapanlar günlük 38,16 TL prim ödeyerek borçlanabilirler. Borçlanmayı aralık ayında değil de 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaklar.

YURT DIŞI BORÇLANMASI NEDİR, NE KADAR ARTACAK?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bir günlük borçlanma için bu yıl 53,66 TL prim ödüyorlar. Gurbetçi bir ev kadını 5400 gün borçlanma için bu yıl 290 bin lira ödeme yapıyor. Asgari ücret yüzde 24 arttığında aynı gurbetçi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 359 bin lira, yüzde 33 oranında arttığında ise 385 bin lira prim ödemek zorunda kalacak.