1 Ocak 1946 tarihinde İşçi Sigortaları Kurumu adıyla kurulmuş ancak İşçi Sigortaları Kurumunun adı, 1964 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 136. maddesi ile Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştirilmiştir. İçerisinde İşçi sigortası, Bağ-Kur ve emekli sandığını bir bütün olarak barındıran SGK, çalışan ya da emekli olmuş her bireyin ara ara mutlaka ziyaret ettiği bir kurum olarak vatandaş SGK’ ya ait mesai saatlerini merak ederek araştırıyor. Peki, SGK saat kaçta açılıyor? SGK saat kaçta kapanıyor? İşte SGK 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.
SGK Çalışma Saatleri Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, hafta içi her gün sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde SGK Çalışma Saatleri Nedir?
SGK Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde herhangi bir değişikliye gitmeden hijyen kurallarına yönelik önlemleri alarak hizmet vermeye devam etmiştir.
SGK Öğle Saati Açık mı?
SGK personelinin yemek ihtiyacını gidermek amacı ile öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor ve bu zaman aralığında SGK herhangi bir işlem kabul etmiyor.
SGK Hafta Sonu Açık mı?
SGK bir devlet kurumu olduğu için hafta sonu kapsamında yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır bu sebeple hizmet vermemektedir.
SGK Resmi Tatil Günleri Açık mı?
SGK kurumları dini bayramlar ve resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayı hizmet vermemektedir.
SGK İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Sorumlu Kişi: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
SGK Genel Müdürlük: Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA
SGK Genel Müdürlük Telefonu: 0 312 207 80 00
SGK Çağrı Merkezi Numarası: ALO 170
İnternet Adresi: http://www.sgk.gov.tr
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