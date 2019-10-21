21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
4A, 4B ve 4C sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. Ayrıca verilen tüm hizmetler ücretsiz olup E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.
SGK PRİM BORCU NEDİR?
İşverenin işçiye, çalışma ücretleri dışında ödediği ek paraya prim denir. Sigortalılar istenilen prim gününü çalışarak doldurup emekli olurlar. Her ay işveren tarafından yapılan bu ödeme işçi çalışmıyorsa 'isteğe bağlı' olarak da ödenebilir. Yani SGK'ya başvurup sigorta primlerini her ay düzenli ödeyenler de belirlenen şartlarda emekli olabilir. Kısaca prim günü emekli olabilmek için temel taşlardan biridir. Prim borçlarını ise internet ortamında sorgulayıp bilgi sahibi olabilirsiniz.
SGK PRİM BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
SGK, E Devlet Kapısı aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.
E Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir.
Toplam prim gününüzü görmek için de E Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakılabilirsiniz.
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