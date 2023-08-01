Borç yapılandırma ödemeleri için son ödeme günü uzatıldı! Vergi borcu yapılandırma son ödeme günü ne zaman?
Vergi affı borç yapılandırma son ödeme gününe ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi. Son ödeme günü 31 Temmuz olan vergi affı borç yapılandırma ödeme tarihleri uzatıldı. İşte 2023 vergi affı SGK borç yapılandırma son ödeme günü...
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Borç yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer borçların 31 Temmuz olan son ödeme tarihleri uzatıldı. 5 milyon 484 bin mükellefin başvurduğu 8 milyon yapılandırma dosyası ile 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasın göre; sigorta primi ve borç yapılandırma işlemlerinin son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesi nedeniyle son ödeme günleri uzatıldı. İşte 2023 SGK borç yapılandırma son ödeme tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
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BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika göre borç yapılandırma son ödeme süresi uzatıldı.
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BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?
SGK tarafından yapılan duyuruda, “Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Buna göre son ödeme 31 Temmuz Pazartesi, yani bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar ödenebilecek." ifadelerine yer verildi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre; sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesi nedeniyle tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği açıklandı. Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak.
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2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK
2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, “Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek” ifadelerini kullandı.
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48 EŞİT TAKSİTE KADAR VADE!
Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 48 eşit taksite kadar vade ile ödeme seçeneği sunulacak. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.
Taksitle ödemede vade farkı şöyle olacak:
12 taksitle ödemede yüzde 9
18 taksitle ödemede yüzde 13.50
24 taksitle ödemede yüzde 18
36 taksitle ödemede yüzde 27
48 taksitle ödemede yüzde 36
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ENFLASYON FARKI SABİT KATSAYI İLE HESAPLANACAK
Enflasyon farkı hesaplanırken, borcun doğduğu tarihten 2016 yılı Kasım ayına kadar olan dönem için yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı uygulanacak. Bu tarihten sonra enflasyon yüksek olduğu için Yİ-ÜFE yerine aylık enflasyon yüzde 0.75 kabul edilecek. Böylece, 31 Ekim 2016 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki yüzde 674.60 Yİ-ÜFE artışı yerine, yüzde 73.84 oranında enflasyon farkı uygulanacak.
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HASARLI EVLER VE ARAÇLARIN VERGİ BORCU SİLİNECEK
Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak.
Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.
Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.
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YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇ VE CEZALAR NELER?
Yapılandırma kapsamındaki borçlar ve cezalar şöyle:
“Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları.
Düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 Sayılı Kanun kapsamında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları.
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Öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakları.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı, ek – 5 kapsamındaki tarım veya orman işçilerinin prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.
Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Milli Emlak Müdürlüklerine olan borçlar. Emlak vergisi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları bu kapsamda yer alıyor. Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin tahsil ettiği idari para cezaları, su, atık su, katı atık ücretleri ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bu taşınmazlarla yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli.
Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu'na göre aldığı katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile harcamalara katılım payı.”
Düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, yayımı tarihinden önce pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş vergi cezaları hakkında da bu hükümler uygulanacak.
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Düzenlemenin yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde bu tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılması ve belirlenen tutarın, belirtilen süre içinde ödenmesi şartıyla teklifin hükümlerinden yararlanılabilecek.
Bu düzenleme hükümlerinden yararlanacak mükellefler, Vergi Usul Kanunu'ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu'nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu'nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İhale Kanunu'ndaki indirim hükümlerinden yararlanamayacak.