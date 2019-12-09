SGK 4A hizmet dökümü sorgulama

09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüzlerce hizmeti bünyesinde barındıran e-Devlet sistemi büyümeye devam ediyor. Her gün binlerce kullanıcı girişi yapılan sistemde en çok kullanılan hizmetlerden biri de “SGK 4A Hizmet Dökümü”. SGK 4A Hizmet Dökümü sayesinde 4A’ya kayıtlı tüm sigorta işlemlerini öğrenebilirsiniz.
SGK 4A Hizmet Dökümü nasıl sorgulanır?
Sigortanızı öğrenmek istiyorsanız öncelikle bir e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Ayrıca Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı ile giriş yapan kullanıcılar PTT şubelerine gitmeden, ücretsiz e-Devlet Şifresi oluşturabilir, bu şifreyi kullanarak da sisteme giriş yapabilirler.
e-Devlet şifresi edindikten sonra SGK HİZMET DÖKÜMÜ sayfasına giderek kullanıc girişini yapmalısınız. Ardından "4A Özet Hizmet Dökümü" ve "4A Detaylı Hizmet Dökümü" adı altında iki seçenek karşınıza çıkar. Eğer detaylı hizmet dökümü istiyorsanız "4A Detaylı Hizmet Dökümü" seçeneğini seçmelisiniz.
Tüm SGK hizmet dökümünüzü görebilmek veya resmi işlemlerde kullanılabilen barkodlu hizmet dökümünüzü alabilmek için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü menüsüne tıklamanız gereklidir.
Ayrıca 4A Detaylı Hizmet Dökümü sayfasından çıktı alabilirsiniz. Sistemde sağ üst köşede bulunan yazdır seçeneğini kullanabilirsiniz.
SGK aktif mi, değil mi?
SGK’nızın aktif olup olmadığını yine ana ekranda görebilmeniz mümkün. Kimlik bilgilerinizin hemen alt kısmında İlk İşe Giriş Tarihi, Durumu ve Toplam Uzun Vade Gün Sayısını gösteren bölüm yer alıyor. Buradan sigortanızın aktif olup olmadığını görebilirsiniz.
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