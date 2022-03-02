Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu. Kurumun gelir / gider dengesi pandeminin etkisinin yoğun olduğu 2020 yılına göre iyileşme gösterdi.
SGK’nın 2021 bütçesinde 534.6 milyar lira gelir öngörülmesine karşın, gerçekleşme 633.2 milyar lira oldu. 2020 yılında toplam giderler 472.6 milyar lira olmuştu. Gelirlerde bütçe tahminine göre kaydedilen 98.6 milyar liralık iyileşmenin 45.3 milyarı prim gelirlerinden sağlandı. Bütçede 373.7 milyar lira prim geliri öngörülürken bütçe tahmininin üzerine çıkılarak 419.1 milyar lira prim geliri elde edildi.
Prim borçlarının yapılandırılmasından 938 milyon lira gelir beklenirken, geçen yıl uygulanan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu dolayısıyla 21.1 milyar lira tutarında prim yapılandırma geliri elde edildi.
İşçi, işveren ve kendi adına faaliyet gösterenlerden toplanan primlerin dörtte biri oranında da SGK’ya devlet katkısı veriliyor. Yapılandırma kapsamında tahsil edilenler ile birlikte prim gelirleri beklenenden daha fazla olduğu için bütçede 87.5 milyar lira öngörülen devlet katkısı 106.8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Faiz, gayrimenkul kiraları ve idari para cezalarından elde edilen gelirler 10.2 milyar lira öngörülmesine karşın 16.6 milyar liraya ulaştı.
SGK’nın 2021 yılındaki toplam giderleri de bütçedeki hedefi 50.6 milyar lira aştı. Bütçede 604.2 milyar lira olarak öngörülen toplam giderler 654.8 milyar lira olarak gerçekleşti. 2020 yılındaki bütçe giderleri ise 540.1 milyar lira olmuştu.
Toplam giderlerdeki artışın 20.4 milyarı emekli aylıklarındaki, 25 milyarı da sağlık harcamalarındaki sapmadan kaynaklandı. Bütçede emekli aylıkları için 385.6 milyar lira öngörülmesine karşın gerçekleşme 406 milyar lira oldu. Sağlık giderleri 152.2 milyar lira olarak tahmin edilirken gerçekleşme 177.2 milyar liraya ulaştı.
BÜTÇEDEN 252.1 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILDI
Bu gelişmeler sonucu SGK’nın 2021 yılında 69.6 milyar lira öngörülen açığı ise 21.6 milyar lirada kaldı. SGK 2020 yılında ise 67.5 milyar lira açık vermişti.
SGK’ya 2021 yılında merkezi yönetim bütçesinden 259.7 milyar lira kaynak transfer edilmesi bekleniyordu. Prim gelirlerindeki yüksek artışa ve açığın azalmasına rağmen bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak tutarı 252.1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bütçeden aktarılan kaynağın 19.7 milyarı SGK’nın açığının finansmanında kullanıldı. Transfer edilen tutar içinde en büyük kalemi 106.8 milyar lira ile devlet katkısı oluştururken, emekli memurların emekli ikramiyesi ve üniversitelerin alacakları başta olmak üzere SGK’ya verilen görevler karşılığında aktarılan faturalı ödemeler tutarı da 39.8 milyar lirayı buldu.
Primlerini düzenli yatıran işveren ve esnafa uygulanan 5 puanlık prim indirimi teşviki için 30.7 milyar lira, ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası (GSS) primi için de 34.5 milyar lira kaynak aktarıldı.
SAĞLIK HARCAMALARI YÜZDE 30.6 ORANINDA ARTTI
SGK’nın 2020 yılında 135.7 milyar lira olan sağlık harcamaları 2021 yılında yüzde 30.6 oranında artarak 177.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sağlık harcamalarının 114.6 milyarı tedavi, 60.4 milyarı ilaç, kalanı da diğer kalemlerden oluştu.
Tedavi harcamalarının 81.1 milyarı devlet hastanelerinde, 19.1 milyarı üniversite hastanelerinde, 14.4 milyarı da özel hastanelerde gerçekleşti.
Hastanelere müracaat sayısı 2020 yılına göre yüzde 13.89 oranında artarak 314.4 milyon kişiden 358.2 milyon kişiye yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!