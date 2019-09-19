Habertürk’ten Akif Yaman’ın özel haberine göre; Mekan çıkışında muhabirler ile sohbet eden Sezen Aksu, Murat Boz’un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı haberlerini, "Murat’ı çok severim istediği şarkımı alabilir" dedi.

Sesinin çok özlendiğini ve sahnelere geri döner misiniz sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerine kötü haber verdi.