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Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun (67) Instagram hesabının olmadığı biliniyor. Ancak Aksu'nun hayranlarının açtığı hesaplardan birisinde yapılan paylaşımda Mabel Matiz'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

"FOTOĞRAFTAKİ MABEL'İ BULUNUZ"

Instagram'dan paylaşılan fotoğrafta şu ifadelere yer verildi:

Fotoğraftaki Mabel’i bulunuz. Sene 2005. Sezen Aksu fan sitesi forumunda tanışıp bir araya gelen arkadaşlar her hafta sonu Sezen’i görme ümidiyle Kanlıca ve Çengelköy'e gidiyor. Bir gün bu gençleri fark eden Sezen onları içeri davet ediyor ve bu fotoğraf da bize içimizi ısıtan bir hatıra olarak kalıyor.

Sezen Aksu'nun fanı olduğu ortaya çıkan Mabel Matiz, fotoğrafta soldan ikinci sırada yer alıyor.

"KALDIRIMLAR BİLİYOR"

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma Mabel Matiz de "Kaldırımlar biliyor" yorumunu yaptı.

Sezen Aksu ve Mabel Matiz