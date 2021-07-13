'Minik Serçe', 67 yaşında

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1970'li yıllarda yaptığı eserlerle Türk pop müziğine yön veren Sezen Aksu, bugün doğum gününü kutluyor. Hayranları, 67 yaşına basan 'Minik Serçe' lakaplı şarkıcıyı bu özel gününde unutmadı. Twitter'da #sezenaksu hashtag'i TT (Trend Topic) olurken, binlerce kullanıcı da Aksu'nun doğum gününü kutladı.

EMEL MÜFTÜOĞLU: İYİ Kİ VARSIN

Emel Müftüoğlu, yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Sezen Aksu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Müftüoğlu, "Canım Sezen Aksu'm... Bir tanecik Sezen Aksu'm... Nice, nice yıllara. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, ardından bu fotoğraflarını ise, "En kıymetlim bugün doğmuş, ne güzel olmuş" sözleriyle Instagram'dan paylaştı.

YONCA EVCİMİK: KIYMETLİMİZ!

Yonca Evcimik, "İyi ki doğmuş Sezen Aksu, 'Minik Serçe'miz, kıymetlimiz..." şeklinde konuştu.

SEDA SAYAN: ÇOK VE SAĞLIKLI YAŞA İNŞALLAH

Seda Sayan, Aksu ile birlikte çekilen fotoğrafına, "Doğum günün kutlu olsun halk ozanı, Kocaman yüreklim... Çok ve sağlıklı yaşa inşallah. Sen hep başımızda ol, biz hep senin etrafında olalım..." notunu düştü.

CENK EREN: İYİ Kİ DOĞDUN

Ünlü şarkıcının fotoğrafını 89 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Cenk Eren ise, "İyi ki doğdun" dedi.