Sezar Yasası nedir? Sezar Yasası yaptırımı merak konusu oldu. ABD yönetimi, içlerinde Beşar Esad ve eşinin de bulunduğu Suriye hükümetiyle ilişkili 39 kişi ve kurum hakkında Sezar Yasası kapsamında yaptırım kararı aldı. İşte, Sezar Yasası ile ilgili detaylar...
SEZAR YASASI NEDİR?
Sezar Yasası olarak bilinen, tam adıyla Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık'ta Donald Trump tarafından imzalanmıştı.
İsmini, 2014'te Esed rejiminin muhalifleri tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen 11 bin tutukluya ait 55 bin fotoğrafı dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adından alan yasaya göre,Rusya ve İran adına hareket eden kişi veya üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.
Yasa, Esad yönetiminin faaliyetlerine destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Yasa şirketler bazında Suriye ile iş yapılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.
Bu nedenle yasanın sadece Suriye’yi değil, Suriye ile iş yapan birçok şirketin olduğu Lübnan’ı da olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ayrıca Lübnan siyasetinin önemli bir parçası olan ve Esad rejimi saflarında savaşan Şii Hizbullahı ve ona destek sağlayan çevrelerin de yasadan etkilenecek olmasının da Lübnan ekonomisini ve ülkedeki siyasi dengeleri etkileyeceği düşünülüyor.
Yasa, yürürlüğe girdiği 17 Haziran 2020 tarihinden kısa süre önce Suriye'de ekonomik çalkantılara neden olmuş ve Suriye lirasını dolar karşısında aşırı değer kaybetmesine yol açmıştı.
İLK YAPTIRIMLARIN İÇİNDE ESAD VE EŞİ DE VAR
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Sezar Yasası kapsamında içlerinde Beşar Esad ve eşinin de bulunduğu Suriye hükümetiyle ilişkili 39 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Pompeo, Suriye hükümetine karşı birçok yeni yaptırımın da uygulanabileceğini ve yaptırım kararlarının rejimin halkına karşı yürüttüğü vahşi savaş durmadığı sürece devam edeceğini söyledi.
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