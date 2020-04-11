BİR GECEDE OLDU (1934)

(It Happened One Night)



İstemediği bir evlilikten kaçan şımarık zengin kızıyla haber peşinde koşan muhabirin yolculuk öyküsü, bugün birçok sinema tarihçisi tarafından “romantik komedi türünün öncüsü” olarak kabul ediliyor. Çatışma ve zıtlaşmadan doğan durum komedisinin romantik bir aşk hikâyesine zemin hazırlaması, tam da bu filmle başladı. Frank Capra gibi büyük bir ustanın elinden çıkan “Bir Gecede Oldu”, bugün en az kendisi kadar ünlü sahneleriyle de tanınıyor. Claudette Colbert'in eteğini sıyırarak otostop yapması ve çiftin geceyi geçirdikleri yerlerde aralarına perde çekmeleri, daha sonra belki de yüzlerce filmde kullanıldı. Ama bu listeye girmesinin tek nedeni, öncü olması değil, aradan geçen onca seneye rağmen hâlâ eğlenceli olabilmesi...