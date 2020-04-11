11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SAFTEY LAST! (1923)
Harold Lloyd deyince akla aksiyon ve akrobasi gelir… Sessiz sinema döneminin harekete dayalı mizah anlayışı slapstick’e, modern aksiyon filmlerinin hızını getirmiş bir oyuncudur… Lloyd filmde, taşradan geldiği New York’ta tezgâhtarlıktan kazandığı üç beş kuruşla geçinmeye çalışan, sevgilisiyle evlenme hayalleri kuran bir genci canlandırır. Mektuplarda sevgilisine yazdıkları ile yaşadığı gerçekler arasında uçurum vardır… Sevgilisinin sürpriz yapıp çalıştığı büyük mağazaya gelmesiyle işler karışır. En iyi filmi olarak anılan ‘Safety Last!’, Lloyd’un yeteneklerini sergilemesine vesile olan komedi sahneleriyle öne çıkar. Özellikle finaldeki binaya tırmanma sahnesi unutulmazdır. Lloyd’un ikonik imgesi, yani yüksek bir binanın üstündeki saate asılı kalmış hali de bu sahneden alınmıştır.
ALTINA HÜCUM (1925)
(The Gold Rush)
Charlie Chaplin’in yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı film, altın aramak için hayatlarını tehlikeye atan madencilerin gerçek hikâyesinden esinlenir. Chaplin’in bizde daha çok Şarlo olarak bilinen ‘Küçük Serseri’ karakteri, altın bulmak için zorlu kış koşullarında Kanada’nın kuzeybatısına hücum eden “altın avcıları” arasında çıkar karşımıza… “Küçük serseri”nin kaderi, altın bulmayı başaran Big Jim’le kesişir... İki adam, soğuğun ve açlığın baskısını giderek daha çok hissettikleri küçük kulübede yaşam mücadelesi verir. Filmi bir klasik haline getiren, daha çok kulübede geçen bu ilk bölümdür. Kar fırtınasında kulübenin kapısının açılmasıyla oluşan hava akımının gücü, unutulmaz bir aksiyon komedi sahnesine vesile olur. Şarlo’nun açlıktan ne yapacağını şaşıran Jim’in hayalinde bir tavuğa dönüştüğü ve ayakkabısını yediği sahneler de klasikleşmiştir.
THE GENERAL (1926)
Sessiz sinema döneminin unutulmaz klasiklerinden biri… Amerikan İç Savaşı’nda yaşanmış gerçek olaylardan esinlenen film, tren makinisti Johnnie’nin (Buster Keaton) hikâyesini anlatır. İç Savaş sırasında Güneyliler adına çalışan casuslar Johnnie’nin çok sevdiği ve General adını verdiği lokomotifini kaçırırlar. Johnnie için kabul edilebilir bir şey değildir bu… Üstelik âşık olduğu Annabelle de trendedir… Aksiyon ağırlıklı bir komedi olan ‘General’, Buster Keaton’un kendine özgü mizah anlayışının en iyi örneği olarak kabul edilir. Keaton’un Clyde Bruckman ile yönettiği film, ilk gösterime girdiğinde beğenilmemiş ve gişelerde pek başarılı olamamıştı. 1954’te telif hakkını ortadan kalkmasıyla birlikte yeniden keşfedildi ve Keaton’un başyapıtı olarak kabul edildi.
ÇÖL ARKADAŞLARI (1933)
(Sons of the Desert)
Komşu evlerde yaşayan Stan ve Laurel, mensup oldukları Sons of Desert adlı erkek cemiyetinde herkesin önünde, Chicago’daki büyük toplantısına katılmak için yemin ederler. Ama Stan Laurel, eşinden izin almadan Chicago’ya gitmek istemez. Evde kimin patron olduğu konusundaki tartışmayı kaybeden Oliver Hardy ise eşine yalan söylemeye karar verir. Ancak Laurel’in de kendisine yardım etmesini ister… 1921-1951 tarihleri arasında 100’ü aşkın filmde oynayan, sinema tarihinin unutulmaz komedi ikilisinin en iyi uzun filmlerinden biri… Evlilikte dürüstlükle yalanı karşı karşıya getiren film, ikilinin sesli döneme ne kadar iyi uyum sağlamış olduklarının açık bir kanıtı... Hareket kadar diyalogları da komedi unsuru olarak çok iyi kullanıyorlar. William A. Seiter’in yönettiği filmi Frank Craven yazmıştı.
ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR HARBE GİDİYOR (1933)
(Duck Soup)
Marx Kardeşler’in komedi anlayışı, slapstick’den absürde uzanan geniş bir yelpazeye yayılır. Komedileri hiç kuşkusuz fiziksel unsurlara dayanır ama özellikle kardeşlerin en büyüğü Groucho Marx’ın konuşmaları grubun mizahi tarzının çok önemli bir parçasıdır. Groucho’nun büyük bir hızla peş peşe patlattığı esprileri altyazı üzerinden takip etmek kolay değildir. Dahası, sık sık dil oyunlarına başvurduğu için esprilerin bir kısmı çeviride kaybolur. Buna rağmen, sadece İngilizce konuşulan ülkelerde değil, Fransa başta olmak üzere bütün bir Batı dünyasında çok sevilir; komedi türünde başlı başına bir ekol olarak kabul edilirler. Türkiye’de yıllar önce ‘Üç Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor’ adıyla ve orijinal metne sadık kalma derdi olmayan bir dublajla gösterilen ‘Duck Soup’, Marx Kardeşler’in başyapıtı olarak kabul görür. Filmin yönetmeni Leo McCarey…
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