Diego: Maradona (2019)
Belgesel türü bilgi, düşünce ve yorum ağırlıklı bir format olarak şekillenir zihnimizde. Özellikle biyografik belgesellerin, kurmacanın manipülatif yanlarından arınmış olarak bizi ‘kapalı kapılar’ın ardına götürmesini isteriz. İngiliz yönetmen Asif Kapadia, belgesel türüyle ilgili tüm bu beklentileri karşılıyor ve üstüne duygusal derinlik ekliyor. Üstelik sadece haber görüntüleri, canlı maç yayınları, televizyon programlarından ses–görüntü kayıtları ve amatör video çekimleri kullanarak ulaşıyor bu derinliğe… Futbol sahasında nereye gideceğini, ne yapacağını çok iyi bilen ama saha dışında hep bilmediği yerlere doğru sürüklenen biri Maradona…
Maradona’nın 1984 yazında Napoli’ye gelmesiyle başlayan belgesel, efsane futbolcunun İtalya’daki yıllarına odaklansa da Buenos Aires’in yoksul gecekondu mahallesinde geçirdiği dönemi anımsatmayı ihmal etmiyor… Maradona’nın hayatı boyunca kaybetmediği sınıf bilincinin kökeninde bu geçmiş yatıyor şüphesiz… Napoli’yle duygusal bağ kurmasının nedeni belli ki bu sınıfsal bilinç… Belgesel boyunca ara sıra sesini duyduğumuz Maradona, futbolculuk yıllarında olduğu gibi yine hamasetten uzak, samimi tarzda konuşuyor. Sözgelimi, Arjantin – İngiltere maçında elle attığı golü çok hoş ifadelerle anlatıyor… Kurgunun, müziğin, futbolcu ve insan Maradona’nın katkısıyla ‘Diego Maradona’ seyri çok keyifli bir belgesel...
The Damned United (2009)
Brian Clough, 1960’lı ve 70’li yıllarda İngiliz futbolunun renkli simalarından biriydi. Santrfor olarak görev yaptığı aktif futbolculuk yıllarını sakatlıklar nedeniyle erken kapatmış ve İngiliz futbolunun en genç teknik direktörlerinden biri olarak çalışmaya başlamıştı. Yardımcısı Peter Taylor ile birlikte Derby County’yi ikinci ligden alıp birinci ligin tepesine çıkarmıştı. Clough, saha kenarındaki halleri ve oyunu okumadaki başarısının yanı sıra futbol üzerine yaptığı sansasyonel konuşmalarla da tanınırdı. Kariyerinin en başarısız dönemi hiç kuşkusuz, yardımcısı Peter Taylor olmadan başına geçtiği Leeds United’da geçirdiği 44 gündü… David Peace’in 2006 tarihli ‘The Damned Utd’ adlı çok satan romanı Clough’un Leeds günlerini kurmaca yanı ağır basan bir tarzda ele alıyordu. Aynı romandan uyarlanan filmi Tom Hooper yönetti. Clough rolünde Michael Sheen’in yer aldığı film, eleştirmenler ve seyirciler tarafından çok beğenilmiş, İngiliz Bağımsız Film Ödülleri’nde adaylıklar kazanmış ama ne yazık ki gişede beklenen başarıyı kazanamamıştı. ‘The Damned United’ saha dışında olup bitenlerin sahaya etkisini anlatması itibarıyla en iyi futbol filmlerinden biridir.
Hayata Çalım At (2009)
(Looking for Eric)
Karısı tarafından terk edilen ve iki haylaz üvey oğluyla baş etmekte zorlanan Manchester’lı postacı Eric (Steve Evets),30 yıl önce sorunlu bir biçimde ayrıldığı Lily’ye âşıktır hâlâ. Onu görünce panik ataklar geçirmekte, ne yapacağını şaşırmaktadır. Hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir anda yeni ve hayali bir “dost” çıkar karşısına: Futbol efsanesi Eric Cantona... Eric, hayallerindeki Cantona ile yarenlik ederek ağır ağır bütün sorunlarının üstesinden gelmeyi dener. Filmin en güzel yanı, “futbolla yatıp kalkan”ları can evinden yakalayacak futbol güzellemeleri... Cantona’nın futbol hayatındaki en mükemmel an olarak gösterdiği o pas, filmin de zirve anı. Belli ki gerçek bir futbol tutkunu olan Loach da hayatı bir paslaşma, takım oyunu olarak görüyor ve bunu filmin özüne yediriyor. Eric de bütün sorunlarını mesai arkadaşlarıyla, ailesiyle ve zihnindeki Cantona imgesiyle paslaşarak, yardımlaşarak çözmüyor mu? Futbolun ruhuyla sinemanın ruhunun sıcak sıcak kaynaştığı bir film…
Linha de Passe (2008)
Futbol deyince akla gelen ilk ülkelerden biri Brezilya… Yüzlerce gencin çocuk yaştan itibaren futbolcu olma hayali kurduğu Brezilya ulusal futbol takımı dünyanın farklı ülkelerinden birçok taraftara sahip olmasıyla da biliniyor. Ama iş futbol üzerine çekilen filmlere geldiğinde, Brezilya’nın İngiltere kadar verimli olamadığı kesin… Senaryosunu Walter Salles ve Daniela Thomas’ın yazdığı film, içinde futbolun da yer aldığı bir yoksulluk öyküsü… Aynı anneden doğma farklı babalardan olma futbol tutkunu dört yoksul genç Sao Paulo varoşlarında sürdürürler hayatlarını. Dario, profesyonel futbolcu olarak daha iyi bir hayata ulaşma hayalleri kurar. Denis, motorsikletli kuryedir. Dinho, benzin istasyonunda ve kilisede çalışır. Reginaldo futbol yeteneklerine sahip olsa da otobüs şoförü olmak ister. Beşinci çocuğuna hamile olan anne ise temizlikçilik yaparak kazanır hayatını. Film, Cannes’da Altın Palmiye için yarışmış ve anne rolündeki Sandra Corveloni en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Açıkçası her şeyin daha da kötüye gittiği karanlık bir film olarak diğer spor filmlerinden ayrılıyor. Ama tümüyle umutsuz ve karamsar olduğu söylenemez.
Ofsayt (2006)
(Offside)
İşte size gerçek futbol aşkı üzerine bir film! İranlı usta yönetmen Cafer Panahi’nin yazıp yönettiği ‘Ofsayt’, İran ulusal futbol takımının Bahreyn’le oynayacağı Dünya Kupası eleme maçını seyretmek isteyen bir grup genç kadının öyküsünü anlatır. İran’da kadınların stadyumlara girişinin yasak olması, onları bir türlü yıldıramaz. Gereken her şeyi yaparlar. Yüzlerini İran bayrağının renklerine boyayarak erkek kılığına girer, her yöntemi denerler… Panahi, stadyum dışında tutulan kadınların öyküsünü anlatarak sadece bir yasağın eleştirisini yapmıyor; stadyuma giriş yasağını İran’da kadınların toplumsal hayattan dışlanmasının metaforu haline de getiriyor. Panahi’nin futbol meraklısı kendi kızından yola çıkarak çektiği film bir noktadan sonra tam bir kara komediye dönüşüyor. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı kazanmıştı.
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