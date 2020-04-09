Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Kuruçeşme'deki bir marketten eksiklerini alan ikili, yaklaşık 1250 TL ücret ödedi.

Karantina süreleri bittikten sonra ikinci kez alışverişte görüntülenen Subaşı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayın yapan Subaşı, kızı Melisa'yı çok özlediğini belirterek ağlamıştı.

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