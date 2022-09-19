Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

BAKANLIĞA BAĞLI BİR LABORATUVARDA TEST YAPTI



Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını belirten Emek Emre, "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. " dedi.