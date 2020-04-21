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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtı. Günlük yaşantısını takipçileriyle paylaşan Subaşı, dün YouTube hesabından yeni bir video yayınladı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına sevgilisiyle kendisini evde karantinaya alan Subaşı, videosunda yemek yediklerini anlara yer verdi.

"KEBAP İSRAİL'DE DE VAR"

Subaşı, sevgilisinin "Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?" sorusuna, "Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var" yanıtını verdi.

"İTALYAN MUTFAĞI ASLA KIYASLANAMAZ"

Guido Senia ile yemek kültürlerini karşılaştıran Subaşı, İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi. Şeyma Subaşı, konuyla ilgili "İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip" şeklinde konuştu.

Subaşı, "Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı severiz" dedi. Sevgilisi Guido Senia ise Subaşı'nın sözlerine destek verdi.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Subaşı, virüsü ilk başlarda ciddiye almadığını ve Türkiye'ye ulaşmadan önce Phuket, Londra ve Beyrut'a gittiğini söylemişti.

Sevgilisiyle Türkiye'ye geldikten sonra Guido ile bir partiye gittiklerini anlatan Subaşı, ardından hastaneye çağrıldıklarını ve test yapıldıktan sonra kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Subaşı, bir süredir evde olmanın kendisini olgunlaştırdığını söylemişti.