“Yok canım ne sıkılması… İlginizi çekmeye çalışıyorum işte… Instagram kızlarının olayı budur… Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun, siz daha yeni mi keşfettiniz yoksa? ( takılmayın çok yani, senelerdir böyleyim, yapacak bir şey yok ) ( bu arada şaka yapıyorum, güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama gerçekten çok takılmayın bu tarz pozlarıma, arada olur öyle… %40 yabancı olan takipçilerine atıyor diye düşünün, anlıyorum Türk ( örf, adet, gelenek) ters ama işte…”