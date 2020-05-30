Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bir süredir Dominik' babası ile birlikteydi.

Önceki gün Melisa'ya kavuşan Subaşı, kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Sonunda geri döndü. Her şeyim..." notuyla takipçileriyle paylaştı.