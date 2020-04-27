"GUIDO ÜÇ GÜNDÜR BENİMLE ORUÇ TUTUYOR"

Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var. Evet, Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor, yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece.