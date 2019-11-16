Şeyma Subaşı, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Subaşı, bu kez de direk dansı yaptığı videoyu paylaştı.

Subaşı videonun altına da, "Flaşh Flaşh Şeyma Subaşı, direk dansı yaptı. İşte o görüntüler... Ama 'direk'" notunu düştü.

YENİDEN TAKİP EDİYOR

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı. Subaşı, kızı Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'nın aldığı dönemde eski eşini takibi bırakmıştı.