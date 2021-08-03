"TEKNE BİZİM TEKNEMİZ DEĞİL"

Subaşı, kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan bir paylaşımda bulunan ünlü isim, "Hakkımda çıkan ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir! Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz. En kısa zamanda yangınların sona ermesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.