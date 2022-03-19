'MEEDO'YA GÖNDERME!

Ayrılık kararının ardından "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyen Şeyma Subaşı'dan yeni bir hamle geldi. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Subaşı, denizde verdiği pozları Instagram'dan yayınladı.

Ünlü isim, gönderilerine, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok." ifadelerini not düştü.

Şeyma Subaşı'nın bu sözleri "Meedo'ya gönderme!" olarak yorumlandı.