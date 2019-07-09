"GÜNAHIMI ALIYORLAR DİYE ÜZÜLÜRDÜM"

Subaşı, geçtiğimiz günlerde Son Moda programına açıklamalarda bulunmuştu. "Bazıları sadece kötü yorum yapmak için beni takip ediyor" diyen Subaşı, "Önceden o kötü yorumları yapanları günahımı alıyorlar diye üzülürdüm. Artık onlar için üzülmüyorum bile" ifadelerini kullanmıştı.