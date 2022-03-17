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Şeyma Subaşı: Barışmayacağız!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılmıştı. Muhabirlerin, "Tekrar birliktelik olur mu?" sorusuna net bir yanıt veren Subaşı, "Barışmayacağız!" dedi

17.03.2022 - 11:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu.

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evliliğe giden yolda üçüncü kez ayrılık kararı alan Subaşı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir binadan çıkan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, aracının içinden muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • "BARIŞMAYACAĞIZ!"

    Ayrılık kararını, "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyerek yorumlayan Subaşı, gazetecilerin, "Tekrar birliktelik olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

    Net konuşan Şeyma Subaşı, "Tekrar bir barışma olmayacak." açıklamasını yaptı.

  • "BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

    Ünlü isim, fikir ayrılıkları yaşadığı Alsaloussi ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle ifade etmişti:

    Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum.

  • OLAYLI AŞKIN PORTRESİ!

    Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çiftinin çok konuşulan aşklarının portresini sizler için derledik...

  • 19 NİSAN 2021: SEVGİLİSİ UÇAK KAPATTI!

    Subaşı ve Alsaloussi birlikteliğinin en büyük yankı uyandıran olaylarından biri hiç şüphe yok ki uçak kapatma olayıydı. Sevgilisi ve kızı ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş için jet bulamadı. Bunun üzerine Alsaloussi de sevgilisine jest yaparak, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. 

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