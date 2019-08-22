22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörlerinden Şeyma Ercan, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair soruları yanıtladı.
Oyuncular olarak milli takım forması giydiklerinde gururlandıklarını belirten Şeyma, "Çok mutlu oluyoruz. Üzerimizde çok fazla sorumluluk oluyor, bunun farkındayız. Çünkü sadece kulüp takımındaki gibi değil. Sadece belli bir kısmı simgelemiyorsun sen. Bütün Türkiye’yi temsil ediyorsun. O yüzden çok daha fazla motive olman, çok daha iyi şeyler yapman gerekiyor. Onun için zor bir durum. Zor bir sorumluluk. Ama bu sorumluluk çok gurur verici. Dediğim gibi yolun başında, biz ilk yola çıktığımızda, ilk voleybola başladığımız andan itibaren en büyük hayalimiz Milli Takım forması giymekti. Şu anda da çok şükür bu hayalimize kavuştuk." diye konuştu.
"KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Turnuvada ev sahibi olmanın avantajlarını değerlendiren Şeyma Ercan, "Ben şanslı bir jenerasyondan geliyorum. Bizim jenerasyonumuzda, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarını, yıldızlarda ve gençlerde Ankara’da oynama fırsatı bulduk ve şampiyonlukla sonuçlandırdık. Seyircimizin önünde o kupayı kaldırmak gerçekten inanılmaz. Hayatımdaki en özel günlerden birkaçıydı diyebilirim. Yine onu yaşamak istiyoruz. Ankara seyircisi zaten sürekli bizi destekliyor. Sürekli yanımızda oluyorlar. Onları tekrar bekliyoruz salonlara ve onlarla beraber yine kupayı kaldırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
"İLK MAÇLAR HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİDİR"
Şeyma Ercan, gruptaki rakiplerle ilgili ise, "Avrupa Şampiyonası zaten en üst turnuvalardan olduğu için herkes çok iyi hazırlanıp gelecek. Çünkü biz de öyle yapıyoruz. Sonuna kadar hazırlanıyoruz, sonuna kadar antrenmanımızı yapıyoruz. En iyi seviyemizde oraya gitmek istiyoruz. Diğer takımlar da öyle yapacaklar. Bence turnuvanın ilk maçları her zaman çok önemlidir. İlk maç da çok önemli. Ama grubun kilit maçı Sırbistan maçı diyebilirim. Çok sert bir takım." değerlendirmesini yaptı.
"ÇOK GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Son olarak Ankara'daki voleybol severlere seslenen milli voleybolcu, "Ankara seyircisi dediğim gibi sürekli bizim yanımızda oluyor. Sürekli kazandığımızda değil, kaybettiğimiz zamanlarda da oldu. Mesela bu seneki, VNL maçlarında kaybettik ama bizi hiçbir zaman desteklemekten vazgeçmediler. Ertesi gün daha fazla seyirci sayısıyla bizi karşıladılar. Bu bize gerçekten ekstra bir motivasyon, ekstra bir güç oluyor. Ben onlarla beraber birlik olup, kenetlenip, çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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