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        Haberler Gündem 3. Sayfa Seyit Ahmet Şanver hayatının baharında 22 yaşında yok yere ölmüş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!

        İstanbul Esenyurt'ta, kavga eden kişileri ayırmak istediği sırada taraflardan birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 22 yaşındaki Seyit Ahmet Şanver'in katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısı Yusuf M.B., olay günü aralarında husumet olan ve tartıştığı C.T.'yi vurmak isterken olayla ilgisi olmayan Seyit Ahmet Şanver'i yanlışlıkla vurduğunu söyledi

        Giriş: 02.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:46
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        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
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        İstanbul Esenyurt'ta yürek yakan olay, 26 Nisan'da saat 12.40 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sokakta 2 kişinin kavga ettiğini gören Seyit Ahmet Şanver (22), kavgayı ayırmak için müdahale etti. Tarafların arasına giren Seyit Ahmet Şanver'e, kavga eden kişilerden birinin silahından çıkan kurşun isabet etti.

        AYIRMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

        Seyit Ahmet Şanver, 22 yaşındaydı.
        Seyit Ahmet Şanver, 22 yaşındaydı.

        Hastaneye kaldırılan Şanver hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yusuf M.B. adlı şüpheli kayıplara karıştı.

        OLAYIN NEDENİ BELLİ OLDU

        Polis olayda asıl öldürülmek istenen C.T.’nin ifadesine başvurdu. C.T. ifadesinde taksi işi yaptığını, olay gününün gecesinde, saat 01.00 sıralarında şüpheliyi aracına aldığını belirterek, "Onu bıraktıktan sonra gece beni arayarak eşyasını araçta unuttuğunu söyledi. Eşyasını geri götürmemi istedi. İşim olduğunu ve götüremeyeceğimi söyleyince tartışma yaşandı. Daha sonra ben kafede otururken elinde silahla geldi. Boğuşma yaşadık. Boğuşma sırasında maktul, ateş edilen silahtan çıkan kurşunla vuruldu" dedi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Yusuf M.B., Esenyurt’ta tespit edildiği adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin ikamettinde yapılan aramada 2 büyük el çantası dolusu 22 paket halinde, 23 kg 929 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin olayda kullandığı Glock marka 9 mm tabancada ele geçirildi.

        "YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ

        Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan soruşturmada ifade veren Yusuf M.B., C.T. ile aralarında husumet olduğunu, olay günü tartıştığı C.T.’yi vurmak isterken olayla ilgisi olmayan Seyit Ahmet Şanver’i yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

        Yusuf M.B.'nin evinde bulunan uyuşturucu madde.
        Yusuf M.B.'nin evinde bulunan uyuşturucu madde.

        İşlemlerin ardından adliyeye götürülen şüpheli tutuklandı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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