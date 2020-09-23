Nevşehir’den Ürgüp istikametine gitmekte olan Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobil, seyir halindeyken birden alev aldı.

İHA'nın haberine göre, Çetin otomobilinin alev alması sonrasında Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.