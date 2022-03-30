Şarkıcı İzzet Yıldızhan, "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu'dan katıldığı bir televizyon programında kendisine hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Seyhan Soylu, şüpheli sıfatıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.
"ASLA HAKARET ETMEDİM"
Seyhan Soylu'nun savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Magazin programında söylediğim sözler maksadını aşan sözler değildir. İzzet Bey, 30 yıl önce yaşamış olduğumuz aşkla ilgili halen beni unutamamış olacak ki, konuyu başka bir noktaya getirmiş. Biz İzzet Bey'le büyük bir aşk yaşadık. O dönem İzzet hakkında öğrendiklerimden dolayı ayrılmak zorunda kaldık. Programda şarkıcı Gülşen'i ağır ithamlarla eleştiren İzzet Yıldızhan'ı hiciv sanatı ile ironik bir şekilde eleştirdim. Asla hakaret etmedim. Ona ne kadar kızsam da o geçmişte sevdiğim bir adamdı. Fakat hiçbir suçum olmadan şahsıma açılan bu davanın ilişkimizin ortaya çıkmasından mütevellittir. İzzet Yıldızhan'la aşk yaşadığıma dair açıklamalarım kesinlikle hakaret suçuna girmez. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum." dediği öğrenildi.
"ÜNLÜ OLDUĞUM YILLARDA YAŞAMIŞ OLDUĞUMUZ BİR İLİŞKİYDİ"
Seyhan Soylu, savcılıkta ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu, açıklamasında İzzet Yıldızhan'a hakaret etmediğini söyleyerek, "Bundan yıllar önce yaşamış olduğumuz bir ilişkiyle ilgili Bahar Candan, programda, 'Anneciğim, aranızda bir ilişki var m? Böyle bir şey duydum.' diye sordu. Bende hiç yalan konuşmadığım için, ısrar edince mecburen söyledim. Tabii ki yaşamış olduğumuz ilişkiyi, amacımız deşifre etmek değildi. Ayrıca o tarihte İzzet Yıldızhan, şöhreti olmayan, gece kulüplerinde, pavyonlarda sahne alan bir adamken, benim de çok ünlü olmuş olduğum yıllarda yaşamış olduğumuz bir ilişkiydi." ifadelerini kullandı.
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