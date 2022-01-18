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Şarkıcı Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi ünlü isimlerin sahne kostümleriyle ilgili, "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da çıkmasınlar!" sözleriyle gündemde olan türkücü İzzet Yıldızhan ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

'Sisi' lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu, bir dönem Yıldızhan ile aşk yaşadığını ileri sürdü.

'Al Sana Haber' programına bağlanan oyuncu Ahu Tuğba ise konuyla ilgili, "Çok sevdi, çok acı çekti. Bir bakıyordum uyumuyordu, omzumda ağlardı. Yatıp kalkıp İzzet..." diyerek bu ilişkiyi doğruladı.

"TEHDİT TELEFONU ALIRSAM AYRILMA SEBEBİNİ ANLATIRIM!"

Seyhan Soylu, "Araya giren mafyalardan bir tane daha tehdit telefonu alırsam, savcılığa ayrılma sebebimize kadar anlatırım! Sakın... Ben öyle mafyadan korkmam!" dedi. Sisi, daha sonra "İzzet Yıldızhan benim için yanıma yakıştırılan bir adam değildi." yorumunda da bulundu.