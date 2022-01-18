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Seyhan Soylu'dan 'İzzet Yıldızhan' iddiası: Aşk yaşadık!

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, bir dönem türkücü İzzet Yıldızhan ile ilişki yaşadığını iddia etti. Bu aşkın şahidi olduğunu ifade eden Ahu Tuğba da "Seyhan çok sevdi, çok acı çekti!" açıklamasını yaptı 

18.01.2022 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Seyhan Soylu'dan 'İzzet Yıldızhan' iddiası: Aşk yaşadık!
HABERTURK.COM

Şarkıcı Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi ünlü isimlerin sahne kostümleriyle ilgili, "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da çıkmasınlar!" sözleriyle gündemde olan türkücü İzzet Yıldızhan ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

'Sisi' lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu, bir dönem Yıldızhan ile aşk yaşadığını ileri sürdü.

'Al Sana Haber' programına bağlanan oyuncu Ahu Tuğba ise konuyla ilgili, "Çok sevdi, çok acı çekti. Bir bakıyordum uyumuyordu, omzumda ağlardı. Yatıp kalkıp İzzet..." diyerek bu ilişkiyi doğruladı.

"TEHDİT TELEFONU ALIRSAM AYRILMA SEBEBİNİ ANLATIRIM!"

Seyhan Soylu, "Araya giren mafyalardan bir tane daha tehdit telefonu alırsam, savcılığa ayrılma sebebimize kadar anlatırım! Sakın... Ben öyle mafyadan korkmam!" dedi. Sisi, daha sonra "İzzet Yıldızhan benim için yanıma yakıştırılan bir adam değildi." yorumunda da bulundu.

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