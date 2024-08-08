Şeyda Coşkun ile Sema Öztürk'ün iskele keyfi
Şeyda Coşkun, Sema Öztürk ile Yalıkavak'taki evinin bulunduğu iskelede görüntülendi
Giriş: 08.08.2024 - 08:18 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:18
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şeyda Coşkun, arkadaşı Sema Öztürk ile Bodrum Yalıkavak'taki evinde tatil yapıyor.
- 2
Arkadaşlar, evin bulunduğu iskelede objektiflere yansıdı.
- 3
İkili, gün boyunca şezlongda güneşin keyfini çıkardı.
-
- 4
Şeyda Coşkun mavi renkli bir bikini, Sema Öztürk'ün ise çizgi desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ