Şehirler arası seyahat yasağı, koronavirüse karşı uygulanan tedbirler arasında yer alıyor. Daha önce Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS ile alınacak HES kodu ile seyahat edilebileceği açıklanmıştı. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son açıklama geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" sözleriyle şehirler arası seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18 yaş altı çocuklar yanlarında velileri ya da vasileri ile birlikte seyahat edebilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ (HES KODU)

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

SABİHA GÖKÇEN’DE HAFTALAR SONRA YOĞUNLUK YAŞANDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda AnadoluJet ve Pegasus Havayolları’nın iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı. Bu adımlar doğrultusunda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında ilk etapta Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a uçuşlar başlamıştı. Bugün itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanında 54’ü gidiş, 58’i geliş olmak üzere toplamda 112 sefer planlanıyor. Sabiha Gökçen’e gelen yolcular ilk olarak güvenlik kontrol noktasında termal kamerayla ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Tüm yolcuların maske taktığı gözlemlenirken, havalimanı personeli sürekli olarak yolculara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Bilet işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yolcular sosyal mesafeli sıralarda bekledi. Havalimanı personelinin de maske ve koruyucu siperlik taktığı gözlemlenirken, Sabiha Gökçen Havalimanı kontrollü sosyal hayata adım attı.

“GÜZEL ÖNLEMLER ALINMIŞ”

Bodrum’a seyahat eden Hüsniye Tozan, “Güzel önlemler alınmış. Daha yeni girdim. Bundan sonra neler beklediğini bilemiyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet mantıklı ve olumlu önlemler alınmış” dedi.

Havalimanına tulum, maske ve üzerinde sosyal mesafe uyarısı bulunan koruyucu siperlik ile gelen yolcu Engin Kayhan Öztürk, “Herkes en azından maskeli. Şu ana kadar siyah maske takan birisini görmedim. İyi şu anda bir sıkıntı yok. Antakya’ya uçuyorum. Büyükbabam ve büyükannemle yaşadığım için ekstra önlem almak istedim” diye konuştu.

Demet Şişmandere, “Kendi önlemlerimi alıp dikkatli olduğum için şu anda sadece kalabalıktan biraz evhamlıyım. Havalimanına girişlerde maske zorunluluğu olduğu için burada takılıyor ama dışarıda maskesiz insanlara rastladım” şeklinde konuştu.