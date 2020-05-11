Seyahat kısıtlaması hangi illerde kalktı?

Seyahat yasağı hangi şehirlerde kalktı? soruları 24 şehirde uygulaması devam eden seyahat kısıtlamasından etkilenen vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından 7 büyükşehir için seyahat kısıtlaması kalkmıştı. Bugünkü kabine toplantısında alınan kararlarla birlikte 9 büyükşehir için daha seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. İşte seyahat kısıtlaması kalkan ve devam eden iller...

SEYAHAT KISITLAMASI KALKAN ŞEHİRLER

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlara göre, 24 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ bu uygulamanın dışında bırakılırken, geri kalan diğer illerde uygulama devam edecek.

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

24 büyük il arasında bulunan 9 ilde seyahat kısıtlaması kalktıktan sonra, kısıtlamanın devam ettiği iller şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru linkine tıklayarak devam edin. Buradaki formu eksiksiz doldurun. Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusu kabul edilen yolcular, otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.