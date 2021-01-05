Corona virüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası seyahat belgesi gündeme geldi. Yeni alınan tedbirlere istinaden 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için Sadece Seyahat İzin Belgesi almaları gerekiyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu...

SEYAHAT İZİN BELGESİ BELGESİ NEDİR?

*Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

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